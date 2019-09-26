Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi
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Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.


İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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