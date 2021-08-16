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Kocaeli'de deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak - Son Dakika

Kocaeli'de deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak

16.08.2021 13:31
Kocaeli'de deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesiyle yürüttükleri Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması Projesi kapsamında kentte deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kuracaklarını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesiyle yürüttükleri Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması Projesi kapsamında kentte deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kuracaklarını bildirdi.

???????Büyükakın, Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 22 yıl önce uykudayken deprem felaketiyle sarsıldıklarını, nice canlar kaybettiklerini, nicelerinin de engelli kaldığını anımsattı.

Kocaeli'nin, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli kent haline geldiğini vurgulayarak, "AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesiyle yürüttüğümüz projeyle şehrimizde deprem uyarı ve acil müdahale sistemini kuruyoruz. Böylece Türkiye genelinde deprem erken uyarı sisteminin altyapısı, ilk kez Kocaeli'de oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, kentteki riskli binalar ile altyapıda elektrik, doğal gaz, su boruları, baraj, göller, kanalizasyonlar ve sanayi alanlarının detaylı incelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erken uyarı sistemi sayesinde Kocaeli ve çevremizde yaşanacak olası depremin zararlarının azaltılmasında büyük adım atılmış olacak. Olası bir deprem anında sistem faaliyete geçtiğinde AFAD tarafından erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa bu sistemi kuran belediye olarak, ülkemize örnek ve model olacak."

"Deprem istasyonu sayısı 41'e çıktı"

Proje kapsamında kentin farklı noktalarına kurularak işletilen 31 deprem istasyonu sayısının AFAD'ın eklediği 10 istasyonla 41'e çıktığını aktaran Büyükakın, "Proje kapsamında depremin dışında kalan heyelan, taşkın, yangın, endüstriyel kazalar gibi afet tehlikeleri de incelenecek. Sismolojik izleme merkezimiz, bilgi ve donanımla güçlendirilecek. Kocaeli'de bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dahil edilecek. Proje kapsamında ilimizdeki bina envanter çalışmaları da devam ediyor. Böylece risk oluşturan binalar takip edilerek, önceden önlem alınacak." bilgisini verdi.

Büyükakın, kentte 1369 hasarlı yapının tespit edildiğine dikkati çekerek, bunların güçlendirilmesine yönelik hak sahiplerine tebligatların yapıldığını, sonuca göre hareket edeceklerini bildirerek, AFAD tarafından hasarlı olarak ifade edilen tüm yapıların dönüştürülmesinde son derece kararlı olduklarını kaydetti.

Kentsel Dönüşüm Master Planı Araştırma Raporu'nun sonucuna göre, kent genelinde yaklaşık 23 bin konutun ve 110 bin vatandaşın yaşadığı 1200 hektarlık alanda çalışma yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"Yine rapor dahilinde kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğindeki Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni de ele aldık. Belgede tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalarımızı sonuçlandırmak üzereyiz. Kocaeli'de afete hazır ve yaşam kalitesi yüksek alanların oluşturulmasına yönelik gerekli müdahaleleri yapmayı hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirilmesi de bu alanda çok önemli adımdır. Hak sahipleriyle anlaşmaya devam ediyoruz. Projeyle Cedit'te yeşil alanlar, sosyal donatılar, altyapı ve ulaşım sistemleriyle sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir mahalle oluşturulması için bütüncül yaklaşımla hareket ediyoruz. Tamamlandığında kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek alan olacak."

Büyükakın, depreme ve her türlü afete hazır bir Kocaeli için ilk günden kolları sıvadıklarını, üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, halkın sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir konunun ihmal edilmesine izin vermediklerini söyledi.

Kocaeli, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de deprem uyarı ve acil müdahale sistemi kurulacak - Son Dakika


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