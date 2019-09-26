Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı
1 saat önce
İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli'de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli'de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.
Silivri açıklarında etkili olan deprem Kocaeli'de de hissedildi. İş yerleri ve evlerinde sallanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Sokaklarda büyük panik yaşayan vatandaşlar bir anda sallandıklarını ve panikle dışarı çıktıklarını söylediler. Genze ilçesinde ise okullardaki öğrenciler tahliye edildi. - KOCAELİ
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