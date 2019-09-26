Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı
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Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı

1 saat önce

İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli'de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı, System.String[]

İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli'de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.


Silivri açıklarında etkili olan deprem Kocaeli'de de hissedildi. İş yerleri ve evlerinde sallanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Sokaklarda büyük panik yaşayan vatandaşlar bir anda sallandıklarını ve panikle dışarı çıktıklarını söylediler. Genze ilçesinde ise okullardaki öğrenciler tahliye edildi. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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