Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı

-Okullara yarım gün ara verildi.

-Deprem sonrası veliler okullara koştu

KOCAELİ - İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli'de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

Silivri açıklarında etkili olan deprem Kocaeli'de de hissedildi. İş yerleri ve evlerinde sallanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Sokaklarda büyük panik yaşayan vatandaşlar bir anda sallandıklarını ve panikle dışarı çıktıklarını söylediler. Genze ilçesinde ise okullardaki öğrenciler tahliye edildi.

Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.