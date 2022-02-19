Üye Girişi
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu

19.02.2022 12:27
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dere içerisinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dere içerisinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkinde bulunan bir derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü. Cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu

YORUMLAR
500
Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı Son dakika haberi | Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı Son dakika haberi | Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı

Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:24 Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de dere içerisinde ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement