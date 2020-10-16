Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 64/3 Sokak'ta Hilal K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Hilal K'ya, ambulansta müdahale edildi.
Otomobil, vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücü yaralandı - Son Dakika