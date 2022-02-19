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KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU - Son Dakika

KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU

19.02.2022 13:42

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde trans birey olduğu düşünülen R.Ç.'nin cesedi, derede bulundu.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde trans birey olduğu düşünülen R.Ç.'nin cesedi, derede bulundu. R.Ç.?nin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olay, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, Kiraz ve Çuhane derelerinin kesiştiği noktada dere yatağında su üzerinde bir kişiyi görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde cesedin trans birey olduğu düşünülen R.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri, sudaki cesedi alarak dere yatağına çıkardı. Sedye üzerine konulan ceset vinç yardımıyla dere yatağından yola çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunan çok sayıda vatandaşın olay yeri ve çevresinde toplanarak cesedi çıkarma işlemini izlediği görüldü. Ceset otopsi için morga götürüldü. R.Ç.?nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU
KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU
KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU

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Başiskele, Otopsi, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU - Son Dakika


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