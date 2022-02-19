Üye Girişi
Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu

19.02.2022 13:02
Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Kullar Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Çuhane Deresi ve Kirazdere birleşiminde, suyun içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'i aradı.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkeğe ait ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500
Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu

Başiskele, Kocaeli, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
13:05 Nişanlısıyla tartıştı ölmek istedi! Babasının silahını kullandı
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement