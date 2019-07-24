Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de derenin rengi değişti
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Kocaeli'de derenin rengi değişti

37 dakika önce

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası ilçesinde, Eynerce Deresi'nin renginin değişmesine ilişkin inceleme başlattı.

Kocaeli'de derenin rengi değişti, System.String[]
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası ilçesinde, Eynerce Deresi'nin renginin değişmesine ilişkin inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesindeki derenin renginin değiştiğini ve koku oluştuğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, dereden ve topraktan numune alınarak çalışma başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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