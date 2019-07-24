Kocaeli'de derenin rengi değişti
37 dakika önce
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası ilçesinde, Eynerce Deresi'nin renginin değişmesine ilişkin inceleme başlattı.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
, Dilovası
ilçesinde, Eynerce Deresi'nin renginin değişmesine ilişkin inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesindeki derenin renginin değiştiğini ve koku oluştuğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, dereden ve topraktan numune alınarak çalışma başlatıldı.
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti