Kocaeli'de dereye dökülen alüminyum cürufu temizlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de dereye dökülen alüminyum cürufu temizlendi

10.03.2022 15:30
Kocaeli'de dereye dökülen alüminyum cürufu temizlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dereye dökülen 2 kamyon atık temizlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dereye dökülen 2 kamyon atık temizlendi.

Arslanbey Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta dere kenarına kimliği belirlenemeyen kişilerce atık madde döküldüğü ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde çuvallar içerisindeki maddenin alüminyum cürufu olduğu belirlenirken, alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, olay yerinden alınan yaklaşık 2 kamyon atığı bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'ın atık yakma tesisine götürdü.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İklim Değişikliği, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de dereye dökülen alüminyum cürufu temizlendi - Son Dakika


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