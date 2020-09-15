Kocaeli'de dereyi kirleten fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Eşme mahallesinde vatandaşların şikayeti üzerine zabıta ekiplerin bölgeye gelmesiyle bir gıda fabrikasının çevreyi kirlettiği tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, fabrikaya 177 bin 10 lira para cezası kesildi.

FABRİKAYA 177 BİN 10 LİRA CEZA

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eşme Mahallesi mevkisinde koku şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnceleme ve denetimler sonucu koku ve çevre kirliliğine neden olan kuruluşları tespit eden ekipler, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. Eşme Deresi'nin gıda fabrikası tarafından kirletildiğini teyit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya 177 bin 10 lira para cezası kesti.

"ÇEVRE BİZLERE EMANETTİR, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR''