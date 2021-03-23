Kocaeli'de dernek lokaline pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneğine ait lokale gelen bir kişi, içeride pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

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