Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi

8 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretimine kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretimine kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra ilçesinde sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerce yapılan çalışmalarda Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Görüşler Mahallesi'nde bir adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.A. isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramalarda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Ekiplerce ele geçirilen sahte alkol ve malzemelere el konulurken ekipler tarafından sahte alkol üretiminin yapıldığı imalathane de mühürlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı
Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]