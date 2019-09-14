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Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği

52 dakika önce

Yalova'da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli'deki Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.

Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği, System.String[]

Yalova'da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli'deki Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir gemi onarım şirketinin Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. isimli 4 çalışanı, akşam saatlerinde kimyasal maddeye maruz kalarak zehirlendi. 4 işçi hemen firmaya ait olan özel ambulans ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servis ünitesine getirilen işçilere ilk müdahalesi yapılırken, acil servis ünitesinin giriş ve çıkışları tedbir amacı ile kapatıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait özel bir ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Yaşanan durum nedeni ile acil servis ünitesinin girişine şerit çekildi. Hastaneye gelen hastalar ise polikliniklere yönlendirildi. Acil servis ünitesinde bulunan ekipler ise kimyasal maddenin etkisinin giderilmesi için çalışma başlattı. Hastanede bulunan ekipler çalışmalarını sürdürürken, kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından hastanenin acil servis ünitesinin giriş ve çıkışlarının tekrar açılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Karamürsel Devlet Hastanesi, Acil Servis, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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