Kocaeli'de devrilen çam ağacı çay bahçesinde zarara yol açtı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, devrilen çam ağacı çay bahçesinde zarara yol açtı.
4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi üzerindeki çay bahçesinde bulunan ve çürüdüğü değerlendirilen çam ağacı devrildi.
Ağacın devrilmesi ile çay bahçesinin masa ve sandalyeleri zarar gördü.
Devrilen ağaç ise Karamürsel Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldıktan sonra Gazanfer Bilge Caddesi trafiğe açıldı.
Öte yandan çay bahçesindeki masalarda oturanların, ağacın çatırtılarla birlikte devrilmeye başladığını fark ederek, kurtulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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