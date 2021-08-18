Kocaeli'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Osman B, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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