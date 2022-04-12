Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı

12.04.2022 09:10
Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hurda kağıt balyaları yüklü kamyon devrildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hurda kağıt balyaları yüklü kamyon devrildi.

Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'nde A.S. yönetimindeki kağıt balyaları yüklü 34 CUZ 153 plakalı kamyon, yan yattı.

Kamyonda yüklü balyalar, D-100 kara yolu İstanbul istikametine savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu İstanbul istikameti ve Eynerce Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı.

Savrulan balyalar, iş makinesiyle kaldırıldı.

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İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı - Son Dakika
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