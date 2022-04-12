Kocaeli'de devrilen kamyondaki kağıt balyalar yola saçıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hurda kağıt balyaları yüklü kamyon devrildi.
Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'nde A.S. yönetimindeki kağıt balyaları yüklü 34 CUZ 153 plakalı kamyon, yan yattı.
Kamyonda yüklü balyalar, D-100 kara yolu İstanbul istikametine savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, D-100 kara yolu İstanbul istikameti ve Eynerce Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı.
Savrulan balyalar, iş makinesiyle kaldırıldı.
Kaynak: AA
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