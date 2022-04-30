Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonet, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.
Otoyolda İstanbul yönüne giden H.Z. idaresindeki 34 UG 8290 plakalı kamyonet, Çınarlıdere Viyadüğü'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin kaza yapan aracı kaldırmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › (DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika