(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika
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(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

30.04.2022 18:41

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonet, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonet, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.

Otoyolda İstanbul yönüne giden H.Z. idaresindeki 34 UG 8290 plakalı kamyonet, Çınarlıdere Viyadüğü'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kaza yapan aracı kaldırmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
(DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı
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(Drone) Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı (Drone) Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (DRONE) Devrilen kamyonet Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika
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