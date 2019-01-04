Kocaeli'de Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.





Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Adalet Köprüsü yönünde seyir halindeki Sacit Kumru idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, kasasındaki yükün kayması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.



Kamyonette sıkışan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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