Kocaeli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makine kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Emir İ. idaresindeki 41 L 5201 plakalı makine kalıbı yüklü kamyonet, Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar mevkisinde kaldırıma devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarıldı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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