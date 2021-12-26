Gebze'de devrilen midibüsteki 7 yolcu yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün devrilmesi sonucu 7 yolcu yaralandı.
İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde seyreden T.G. idaresindeki 41 J 4284 plakalı özel halk midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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