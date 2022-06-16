İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular, kaza yerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de devrilen otomobil D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

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