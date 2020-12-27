Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesinde, Ferhat Dönmez idaresindeki 34 BY 9021 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple bariyere çarparak şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.
Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika