Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Diliskelesi Mahallesi'nde Ankara istikametine giden Orhan K. yönetimindeki 77 AN 692 plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün isme ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpışması sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
Polis, kaza mahallinden kaçan sürücüyü ve plakası belirlenemeyen aracı bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika