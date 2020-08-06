Kocaeli'de devrilen sebze yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Halil Çalışkan 'ın kullandığı sebze yüklü tır, Dilovası rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:13

Kaynak: AA

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