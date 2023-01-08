Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

08.01.2023 13:29
Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden A.S. idaresindeki taş yüklü tır, Hereke mevkisinde virajı dönerken sol tarafa doğru devrildi.Kazada sürücü A.S. hafif şekilde yaralandı, tırdaki taşlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı tır sürücüsü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler, polis ekiplerince Hereke kavşağından Anadolu Otoyolu'na ve diğer alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Kazanın gerçekleştiği noktayla Hereke kavşağı arasında kalan sürücüler ise trafik ekiplerinin kontrolünde geri manevra yaparak yolun bu kısmını boşalttı.

Tırın kaldırılması ve yola dökülen taşların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
D-100'de tır devrildi: 1 yaralı D-100'de tır devrildi: 1 yaralı KAMYON İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI KAMYON İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2023 13:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement