Kocaeli'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

15.03.2022 19:50
Kocaeli'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erkan Şahin idaresindeki 41 AAY 604 plakalı soda ham maddesi yüklü tır, D-100 kara yolu Osmangazi köprüsü bağlantı yolunda devrildi. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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