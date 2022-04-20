Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırn şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti yan yolda, Hüseyin U. İdaresindeki 27 ACE 726 plakalı un yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaynak: AA
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