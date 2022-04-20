Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu

20.04.2022 16:51
Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırn şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırn şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti yan yolda, Hüseyin U. İdaresindeki 27 ACE 726 plakalı un yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu

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Anadolu Otoyolu, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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