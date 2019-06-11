Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burhan Yerlikaya idaresindeki 41 D 0295 plakalı tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yerlikaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda ulaşım, araç ve dorsesinin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:02 Kaynak: AA
Ankara, Gebze, Kocaeli, Güncel
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