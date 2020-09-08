Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesinde Kenan K. yönetimindeki konteyner yüklü 41 YT 381 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Araçta sıkışan sürücüyü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.