Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi Yumrukaya mevkiinde Y.O. idaresindeki 41 ADY 209 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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