Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bölgede, bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan K. olay yerine gelen sağlık personelince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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