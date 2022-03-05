Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

05.03.2022 01:13
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

İzmit yönüne giden M.Ü. idaresindeki 16 AHY 075 plakalı konteyner yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra gişeleri çıkışında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın parçalarının yola savrulması nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Bağlantı yolunun ulaşıma kapanması yüzünden sürücüler, Kartepe gişelerine yönlendirildi.

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Anadolu Otoyolu, Kocaeli, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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