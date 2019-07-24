Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:36 Kaynak: AA
'nin Kandıra
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çalca Mahallesi'nde tarladan dönen Ramazan Karaduman'ın (62) kullandığı 41 HN 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altından güçlükle çıkartılan Karaduman'ın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İncelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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