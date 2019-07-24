Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çalca Mahallesi'nde tarladan dönen Ramazan Karaduman'ın (62) kullandığı 41 HN 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altından güçlükle çıkartılan Karaduman'ın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İncelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kandıra, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:36 Kaynak: AA
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