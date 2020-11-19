Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Yusufça Mahallesi'nde Necmi Demirel (65) idaresindeki 41EH 854 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.
Kazada, sürücü Demirel aracın altında sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Demirel'i sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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