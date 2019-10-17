Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi

Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesildi.

Kocaeli'de devrilme riski taşıyan asırlık çınar kesildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesildi.

Akustik tomografi cihazıyla, Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, ağacın mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinle çınar ağacının kesilmesine karar verildi.

Çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra 3 parça halinde kesildi.

Vinç yardımıyla bir kamyona konulan ağaç parçalarının belediye tarafından belirlenecek uygun bir alanda sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, kesilen asırlık çınarın yerine, zeminde yapılacak iyileştirme çalışmasının ardından yeni bir çınar ağacının dikileceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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