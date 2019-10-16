Kocaeli'de devrilme riski taşıyan çınar ağacı kesilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgeni çekilen asırlık çınarlardan biri, çürüdüğü ve mekanik direnci zayıfladığı için kesilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekipler tarafından Fevziye Camisi önündeki 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıfladığını ve çürüklerle dolu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riskiyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle çınar ağacının kesilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'ın kesilme kararı alınan tarihi çınarın yanına gelerek yetkililerden son bilgileri aldığı anlatıldı.

Açıklamada, akustik tomografi cihazıyla asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekiplerin, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ettiğine değinilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Anıt çınar ağacının röntgenini inceleyen ekipler, tarihi çınar ağacının mekanik direncinin zayıflamış olduğunu ve iç kısmında tedavi edilemeyecek derecede çürükler olduğunu tespit etti. Ağacın kök ve gövdede durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik raporu ortaya çıkarıldı. Rapor sonunda tarihi çınar ağacının devrilme riski bulunmasıyla can ve mal kaybına yol açabilecek olmasından dolayı Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle kesilme kararı alındı. Karar gereği çınar ağacı 17 Ekim Perşembe günü saat 00.00'da Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra kesilecek."