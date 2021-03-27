Kocaeli'de Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi'ne eğitim verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi'ne eğitim verildi

27.03.2021 10:35
Kocaeli'de Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi'ne eğitim verildi, System.String[]

Kocaeli Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi için eğitim programı düzenlendi.

Kocaeli Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi için eğitim programı düzenlendi.

Kocaeli Ticaret Odasında (KOTO) düzenlenen programda konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Dinamik Denetim Modeli'nin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Uzunkaya, "Sizlerin başarısı, kentin pandemiyle mücadelesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Layıkıyla bu işi yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu denetimlerin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi, gerek vatandaşlarımızda gerekse işletmelerimizde bilinç düzeyini artıracaktır." dedi.

En çok dikkat edilmesi gereken konunun, AVM'lerde ve işletmelerde bulunması gereken kişi sayısı olduğuna işaret eden Uzunkaya, şunları söyledi:

"Bu sayıları aştığımızda zafiyet beraberinde geliyor. Bu sayıları mutlaka kontrol altında tutmalıyız. Arzu ettiğimiz bir şey değil ama uyardığınız işletmeler halen bu sayıları kontrol altında tutmuyorsa cezai işlemler uygulamalıyız. Dinamik Denetim Modeli'ni sahada mutlaka uyguluyor olmalıyız. Bu modele aykırı hareket eden işletmelerin ticaretten men edilme riskleri mevcut. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bu nedenle hem işletmelerimize, hem vatandaşlarımıza hem de siz denetim ekiplerimize daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz."

"Denetim ekibimiz bizzat Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla kuruldu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil da eğitim programı nedeniyle KOTO'ya teşekkür ederek, "Denetim ekibimiz bizzat Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla kuruldu. Gerekçesi ise maalesef Kocaeli olarak iyi durumda değiliz. Vakaları kontrol altında tutamıyoruz. Ev içi bulaşın dışında önemli riski bölge olan AVM'leri, yeme-içme alanlarını sıkı tutmalı, burada ciddi önlemler almalıyız. Benim sizden ricam lütfen bu bilinçle hareket ederek işimizi iyi yapalım. İşimizi ciddi yaparsak ilimiz kazanacak, yapamazsak ilimizi kaybedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da tüm kurumların desteğiyle kurulan denetim ekibinin, kentin salgından kurtulması noktasında kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, "1 yılı aşkın süredir tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Tıbbi gelişmeler sürüyor ancak yayılım hızını azaltmak hatta durdurmak elimizde. Biz de Kocaeli olarak Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz'un koordinasyonuyla bu mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Kazanacağımıza dair inancım tam ancak dünyanın en zor işi insanı kendinden korumaktır. Ticareti ve işletmelerimizi açık tutmak için çabalıyoruz. Bu noktada sizin kararlı olmanızı bekliyoruz. Zor bir görev. Üstesinden geleceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra halk sağlığı uzmanları Ebru Karaca ve Gül Anıl Anakök, denetim esaslarına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odasının personel desteğiyle kurulan Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Ticaret, Kocaeli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi'ne eğitim verildi - Son Dakika


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