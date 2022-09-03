Kocaeli'de "organik süt ürünleri" minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de "organik süt ürünleri" minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

03.09.2022 13:20
Kocaeli'de "organik süt ürünleri" minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de, dış kısmında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de, dış kısmında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, dışında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Talisca"nın desteğiyle yapılan aramada, minibüsün soğutma bölümüne gizlenmiş 135 pakette 67 kilo 900 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'organik süt ürünleri' minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de "organik süt ürünleri" minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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