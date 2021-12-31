Kocaeli'de distilasyon tesisinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda temeli atılan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisinde ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Başiskele Kullar'da yapılan tesiste beton, çatı kaplama ve sıva işlerinin yanı sıra montaj çalışmalarına da başlandığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"42 dönüm alan içinde 2 bin 500 metrekarelik tesis kapalı alanı, 1000 metrekare üstü kapalı kurutma alanı, 350 metrekare civarı idari bina olmak üzere toplam 4 bin metrekare büyüklüğündeki tesisin yapımına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Proje çalışmasında ana tesis binasının H aksında +6.60 kotunda çelik montajına geçildi. Ayrıca kazan dairesi temel donatı imalatında idari binada iç duvar alçı sıva işleri bitti, seramik işlemleri ise devam ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarında ise ön kurutma binasının çatı kaplama işlemlerinde sona gelindi. İdari bina mutfak malzemeleri montajı yapılırken modüler su deposunun temel imalatları ise yapılıyor. Çalışmalar hızlandırılarak tesisin önümüzdeki hasat döneminde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor."

Açıklamada, ilk etapta 6 tankta günlük 18 ton işleme kapasitesi öngörülen tesiste ilerleyen dönemde tank sayısının 24'e ve işleme kapasitenin de günlük 72 tona çıkarılmasının planlandığını vurgulanarak, "Tesis SekaPark AŞ tarafından işletilecek, tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin Ar-Ge ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak olup aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek." ifadeleri kullanıldı.