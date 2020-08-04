Kocaeli'de doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Türkiye 'nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever R.D. (21), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:39

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti