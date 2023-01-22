Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.