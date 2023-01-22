Doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

22.01.2023 22:24

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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