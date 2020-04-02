Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu - Son Dakika

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Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu
20 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES OSB'de kurulu doğal gaz kombine çevrim santralinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, patlamanın ardından trafoda çıkan yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında trafoda hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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