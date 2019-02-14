Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması

38 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda meydana gelen doğal gaz patlamasında işletme sahibi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda meydana gelen doğal gaz patlamasında işletme sahibi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge ile İnönü caddelerinin kesiştiği noktadaki bir lahmacun ve pide salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.Restoranda yalnız olduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan işletme sahibi Aykut Canımoğlu (24) Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:16 Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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