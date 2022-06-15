Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak meselesi olduğu belirlenen Halil Ö. ve C.M'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil Ö. tutuklanırken, C.M. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Akif Demir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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