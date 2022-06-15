Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
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Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis

15.06.2022 15:28
Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli'de 9 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de 9 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Halil Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Halil Ö, esasa ilişkin savunmasında, cesedi bulunamayan Akif Demir'in öldüğüne inanmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Karamürsel ilçesinde 6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir'in (38) dosyası, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirilmişti.

Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak meselesi olduğu belirlenen Halil Ö. ve C.M'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil Ö. tutuklanırken, C.M. ise serbest bırakılmıştı.

Aktoprak mevkisinde uçurumdan atıldığı belirtilen Demir'in cesedine ise yapılan aramalarda ulaşılamamıştı.

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Kaynak: AA

Akif Demir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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