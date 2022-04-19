Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısının öldürülmesi davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, 9 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Ö. ile maktul Akif Demir'in kızı Aleyna Demir ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen sanığın eşi Y.Ö, yaklaşık 10 yıl kadar önce Akif Demir'in evlerinin önüne gelip eşini çağırdığını belirterek, balkona çıkıp ne istediğini sorduğunda, "Paramı versin, ona gününü göstereceğim, onu öldüreceğim." şeklinde cevap verdiğini anlattı.

Eşinin evde olmadığını söylemesi üzerine Akif Demir'in ayrıldığını dile getiren Y.Ö, "Eşim eve geldiğinde bu şahsın niçin eve geldiğini sordum. Eşim bana aralarında bir büfenin devrinin söz konusu olduğunu, şahsın sonradan vazgeçmesi nedeniyle eşim bu şahsın parasını iade ettiğini, buna rağmen Akif Demir'in alacaklı olduğunu iddia ettiğini söyledi." diye konuştu.

Tanık M.K. de sanık Halil Ö'nün işlettiği büfeyi Akif Demir'e devrettiğini, sonrasında büfenin işletmesiyle ilgili ruhsat konusunda bazı sorunların çıktığını kaydetti.

Ruhsatla ilgili sorunlar çözülemeyince satıştan vazgeçildiğini söyleyen M.K, "Satış bedelinin de Halil Ö. tarafından Akif Demir'e iade edilmesi gündeme geldi. Taraflar bu konuyu konuşmaya başladılar. Bir defasında Halil büfeye geldiğinde Akif'le aralarında bir tartışma oldu. Satış bedelinin iadesi konusundaki bu tartışma esnasında Akif Demir eline aldığı bir şişeyi yere vurdu. Sonraki süreç konusunda bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın "haksız tarik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Babamın bir mezarı bile yok"

Duruşmanın ardından adliyenin önünde gazetecilere açıklama yapan maktul Akif Demir'in kızı Aleyna Demir, sanığın hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek, "Ben o zaman 12 yaşındaydım. Babamla tatile gidecektik, arife günüydü. Belli bir saate kadar babamla görüştük, gece 12.00'den sonra babamın telefonuna ulaşamadık hiçbir şekilde. Zaten Halil Ö. de ayağıyla ezerek telefonunu kırdığını söylemiş." şeklinde konuştu.

Demir, mütalaada haksız tahrik indirimi uygulanması talebine tepki göstererek, "Birini öldürmek bu kadar kolay olmamalı. Ben 8 yıl boyunca babam nerede, yaşıyor mu, nasıl düşüncesiyle yaşarken o evlatlarıyla birlikte yaşıyordu. Ama babam ölmüş, benim babamın bir mezarı bile yok, bir taşı bile yok, cesedi bile bulunamadı." ifadelerini kullandı.

Olay

Karamürsel'de 6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir'in (38) dosyası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirilmişti.

Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen Halil Ö. ve C.M'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil Ö. tutuklanırken C.M. ise serbest bırakılmıştı.

Aktoprak mevkisinde uçurumdan atıldığı belirtilen Akif Demir'in cesedine ise yapılan aramalarda ulaşılamamıştı.