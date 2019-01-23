Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Doğal Gaz Zehirlenmesi

Kocaeli'de Doğal Gaz Zehirlenmesi

29 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Doğal Gaz Zehirlenmesi, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokağı'ndaki bir binanın 4. katında, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz sızıntısı oldu.

Sızan gazdan ev sahibi Z.K. ve kızı S.K. ile Zonguldak'tan gelen misafirleri N.Y. ve M.Y. ile çocukları T.Y. ve D.Y. etkilendi.

Gazdan etkilenen aileler Körfez Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:53 Kaynak: AA

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