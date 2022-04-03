Kocaeli'de doğal olarak yetişen defne, kırsalda yaşayanlara gelir kapısı oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal olarak yetişen defne bitkisi, kırsalda yaşayan vatandaşlara gelir sağlıyor.

Kentte 7 bin 512 hektar alanda yayılım gösteren defne bitkisi, eylül-mayıs aylarında kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından hasat ediliyor.

Defne sürgünleri Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce izin verilen alanlarda köylüler tarafından kesildikten sonra Kandıra'daki 2 kurutma ve paketleme tesisinde işleniyor. Burada kurutulup, dalından ayrılan defne yaprakları, ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılmak üzere ihracatçı firmalara teslim ediliyor.

Kentte 4-5 bin ton defne üretim miktarının, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve mevcut defne alanlarının iyileştirilmesiyle gelecek yıllarda 10 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

"Boş bulduğumuz alanlara dikim yaparak defne alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin yüzde 42'sinin ormanla kaplı olduğunu belirterek, teşkilat olarak görevlerinin bu alanları korumak ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Orman alanlarını geliştirirken bir yandan da çeşitli ürünler elde ettiklerini dile getiren Polat, oduna dayalı ürünlerden yıllık 75 milyon lira kazanç sağlandığını, bunun 30 milyon liralık kısmının kırsalda yaşayanlara aktarıldığını kaydetti.

Polat, fındık, reçine, defne, lavanta, kekik, biberiye gibi odun dışı ürünlerden de hem ülke ekonomisine hem de kırsal nüfusa katma değer oluşturduklarını söyledi.

Defne bitkisinin Kandıra ilçesinde yayılım gösterdiğini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Defneyi, rehabilite ederek özellikle baskı oluşturarak çıkarmaya çalışıyoruz. Boş bulduğumuz alanlara olabildiğince dikim yaparak defne alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Geçen sene 100 bin adet defne diktik. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanında oluşturulan dolgu alanlarında defneye ağırlık veriyoruz. Defnenin pazarlama açısından sıkıntısı yok, kıymeti gün geçtikçe artıyor. Bir yandan da sanayicilerle köylüleri bir araya getiriyoruz. Defnenin ülke ekonomisine, vatandaş ekonomisine çok büyük bir katkısı var."

Polat, Kocaeli'nin artık defnede adından söz ettirmeye başladığını vurgulayarak, "Herkes defne üretmek, defne geliri elde etmek için bizlerle irtibata geçiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor." dedi.

"Ürünü işledikten sonra ihracatçı firmalara yolluyoruz"

Kandıra'nın Çalköy Mahallesi'ndeki defne işleme tesisinin işletmecisi Barış Onur da ailece 25 yıldır ilçede defne ticaretiyle uğraştıklarını, 2 yıl önce tesis kurduklarını söyledi.

Ürünleri yaş olarak alıp fırınlarda kuruttuklarını, işleyip paketledikten sonra ihracatçılara yolladıklarını anlatan Onur, 48 saat süren kurutma işleminin ardından 5 ton ürünün 1 tona düştüğü bilgisini verdi.

Onur, ilçede çıkan defnenin yurt dışına gittiğini aktararak, "İhracat yapmıyoruz, ihracatçılara veriyoruz. Verdiğimiz büyük firmalar var Manisa'da, İzmir'de onlara yolluyoruz. Onlar ihracat yapıyor." diye konuştu.

Senede 2 bin ton defne topladıklarını dile getiren Onur, "Bunun 600-700 tonunu kendi tesisimizde işliyoruz, geri kalanını da yaş olarak başka fabrikalara yolluyoruz." dedi.

Onur, defnenin ilçede önemli bir istihdam kaynağı olduğunu ve tesiste genelde kadınların çalıştığını belirterek, gelecek yıllarda doğrudan ihracat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

"Ton başına 1250-1300 lira gelir sağlıyor"

Kırsal Beyce Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelebi ise mahallede her yıl defne kesimi olduğunu, sezonun eylülde başlayıp hava şartlarına göre nisan veya mayıs aylarında sona erdiğini kaydetti.

Defnenin köylüye gelir kaynağı olduğunu aktaran Çelebi, "Köylü bundan güzel para kazanıyor. Boşta olan vatandaşlarımız gelip kesiyor. Kendi kesemeyen işçi tutup kestiriyor. Çok güzel bir geçim kaynağı." şeklinde konuştu.

Çelebi, mahallede 700-800 ton defne çıktığını, bunun gelecek yıllarda 1000 tona çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "Köyün yüzde 80'i defneden gelir elde ediyor ve bir hane ortalama 30-40 ton defne kesiyor. Kendi kesip işçiliğini kendi yaparsa ton başına 1250-1300 lira gelir sağlıyor ama tüccara kestirirse yarı yarıya fark ediyor." ifadelerini kullandı.