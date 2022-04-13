Kocaeli'de dolandırıcı çiftin 227 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Kocaeli'de dolandırıcı çiftin 227 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi

13.04.2022 14:15
Kocaeli'de dolandırıcı çiftin 227 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi

Kocaeli'de yatırım fonlarında yüksek kazanç vadederek 13 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çift için 227 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kocaeli'de yatırım fonlarında yüksek kazanç vadederek 13 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çift için 227 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarından yüksek kazanç vaadiyle 13 kişiyi yaklaşık 8,5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen Murat İ. ve eşi Buse İ. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, müştekilerin kendisini emeklilik şirketinin yetkilisi olarak tanıtan sanık Murat İ'nin yatırım amacıyla para aldığını fakat bir süre sonra Murat İ'ye ulaşamadıklarını beyan ederek, kendilerinden alınan paraların yatırım amacıyla kullanılmadığını ve dolandırıldıklarını iddia ettikleri kaydedildi.

Olayda adı geçen şirketin avukatı tarafından ibraz edilen dilekçede Murat İ'nin şirketindeki görevinden bağımsız eylemler gerçekleştirdiğinin beyan edildiği aktarılan iddianamede, Murat İ'nin hesap ekstrelerinin incelenmesi sonucu şans oyunları sitelerine havale ve para yatırma işlemi yaptığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, dosyaya ibraz edilen banka dekontları ve bilirkişi raporlarına göre Murat İ'nin müştekilere karşı farklı zamanlarda aynı eylemi sebebiyle haksız menfaat temin ettiği, eşi Buse İ'nin hesabına gelen paralardan haberi olmadığı yönündeki beyanının hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hile ile müştekilerden haksız menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, Murat İ. ve eşi Buse İ'nin dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 13 kez 3 yıl 9'ar aydan 17 yıl 6'şar aya kadar olmak üzere toplam 227 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yatırım, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de dolandırıcı çiftin 227 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de dolandırıcı çiftin 227 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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