Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık ile iddiası üzerine Gebze ilçesinde gelen şikayetleri değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gebze KOM Grup Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Örgütlü olarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, ifadelerinin alınması sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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